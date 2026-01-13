Secrets des arbres Coutansouze
Secrets des arbres Coutansouze samedi 7 février 2026.
Secrets des arbres
Rond-point des Fayes Coutansouze Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Apprenez à identifier les arbres et découvrir leurs secrets.
.
Rond-point des Fayes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 64 60 47 contact.dendelion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn to identify trees and discover their secrets.
L’événement Secrets des arbres Coutansouze a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule