Secrets des arbres Coutansouze

Secrets des arbres

Rond-point des Fayes Coutansouze Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Apprenez à identifier les arbres et découvrir leurs secrets.

Rond-point des Fayes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 64 60 47 contact.dendelion@gmail.com

English :

Learn to identify trees and discover their secrets.

