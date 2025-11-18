Secrets d’Éternité

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-18 11:00:00

fin : 2025-11-30 12:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Êve Goupille est à la tête de plus de 80 œuvres qui seront accrochées en groupe pour les dessins, sur panneaux, d’autres en formats moyens et grands. Nous suivrons en ordre chronologique ses époques.

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr

English :

Êve Goupille is the creator of over 80 works, some of which will be hung in groups, others on panels, and others in medium and large formats. We’ll be following her work in chronological order.

German :

Êve Goupille hat mehr als 80 Werke geschaffen. Die Zeichnungen werden in Gruppen aufgehängt, andere auf Tafeln, wieder andere in mittleren und großen Formaten. Wir folgen in chronologischer Reihenfolge ihren Epochen.

Italiano :

Êve Goupille è autrice di oltre 80 opere, alcune delle quali saranno appese in gruppi, altre su pannelli, altre ancora in formati medi e grandi. Seguiremo il suo lavoro in ordine cronologico.

Espanol :

Êve Goupille es autora de más de 80 obras, algunas de las cuales se colgarán en grupos, otras en paneles y otras en formatos medianos y grandes. Seguiremos su obra por orden cronológico.

