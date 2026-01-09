Secrets d’étoiles Lab71 Dompierre-les-Ormes
Secrets d’étoiles Lab71 Dompierre-les-Ormes vendredi 13 février 2026.
Secrets d’étoiles
Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 15:30:00
2026-02-13
Comment naissent les étoiles ? Pourquoi notre Soleil brille ? Naviguez entre les étoiles dans notre planétarium et découvrez les coulisses du cosmos !
Age à partir de 5 ans (ne pas avoir peur du noir)
Durée 1h30 .
Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
