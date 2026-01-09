Secrets d’étoiles Lab71 Dompierre-les-Ormes

Secrets d’étoiles

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 15:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Comment naissent les étoiles ? Pourquoi notre Soleil brille ? Naviguez entre les étoiles dans notre planétarium et découvrez les coulisses du cosmos !

Age à partir de 5 ans (ne pas avoir peur du noir)

Durée 1h30 .

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Secrets d’étoiles

L’événement Secrets d’étoiles Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)