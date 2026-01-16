Secrets d’Impro L’Electron Libre Nyons
Secrets d’Impro L’Electron Libre Nyons samedi 21 février 2026.
Secrets d’Impro
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Équipe artistique Ligue d’impro de Nyons
Metteur en scène Maxence Descamps
Auteur Maxence Descamps
.
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 46 02 32 electron.nyons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artistic team: Ligue d’impro de Nyons
Director: Maxence Descamps
Author Maxence Descamps
L’événement Secrets d’Impro Nyons a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale