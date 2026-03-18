Secrets du Bassin l’ostréiculture pour tous Office de tourisme Coeur du Bassin Audenge

Secrets du Bassin l’ostréiculture pour tous

Office de tourisme Coeur du Bassin 24 allées de Boissière Audenge Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-24 2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-10-23

Une sortie accessible à tous, quelque soit l’âge et adaptée aux personnes en situation de handicap moteur et mental, pensée pour le confort et l’inclusion de chaque participant.

Plongez dans l’histoire fascinante de l’ostréiculture, une tradition vivante qui façonne nos paysages et nos papilles depuis des siècles. Cette sortie inclusive et adaptée vous invite à vivre une expérience immersive, quel que soit votre niveau de mobilité ou vos besoins spécifiques. C’est un voyage à travers le temps et les marées, depuis le port pour observer le bassin et comprendre comment les huîtres se reproduisent naturellement.

Une visite sensorielle vous emmène à bord d’une authentique cabane ostréicole pour explorer le matériel ancien .

Informations pratiques

Durée

Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Office de tourisme Coeur du Bassin 24 allées de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com

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English : Secrets du Bassin l’ostréiculture pour tous

L’événement Secrets du Bassin l’ostréiculture pour tous Audenge a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin