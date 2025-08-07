Secrets du Calen Pêche traditionnelle et dégustation de Poutargue Face au Pôle d’échange Martigues

Secrets du Calen Pêche traditionnelle et dégustation de Poutargue

Samedi 20 septembre 2025 de 10h30 à 12h30.

Complet.

Vendredi 24 octobre 2025 de 10h30 à 12h30. Face au Pôle d’échange Avenue de la Paix Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

2025-09-20 2025-10-24

Découvrez les secrets du Calen lors d’une visite unique à Martigues, un lieu emblématique de la pêche traditionnelle provençale. Plongez au cœur de la culture locale et découvrez le Calen, un ancien dispositif de pêche typique de la région.

Pendant cette visite guidée du Calen, un expert local vous révèlera les secrets de la pêche traditionnelle, vous expliquant comment les pêcheurs utilisent cette technique ancestrale pour capturer les poissons dans les eaux paisibles de l’étang de Berre. Laissez-vous envoûter par les récits fascinants qui entourent ce métier transmis de génération en génération.



La visite se termine par une dégustation de poutargue, une spécialité culinaire de Martigues. Connue sous le nom de caviar de la Méditerranée, la poutargue est un mets délicat fait à partir d’œufs de mulet salés et séchés. Cette dégustation unique vous permettra de savourer cette délicatesse, tout en profitant des vues imprenables sur le port pittoresque de Martigues.



Réservez votre visite commentée des Secrets du Calen dès aujourd’hui et plongez dans l’histoire fascinante de la pêche traditionnelle à Martigues, tout en dégustant une spécialité locale réputée. Ne manquez pas cette opportunité d’explorer les trésors cachés de la Provence et de vivre une expérience authentique et inoubliable. .

Face au Pôle d’échange Avenue de la Paix Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Discover the secrets of the Calen during a unique visit to Martigues, an emblematic place of traditional Provençal fishing. Immerse yourself in the heart of the local culture and discover the Calen, an old fishing device typical of the region.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse von Calen bei einem einzigartigen Besuch in Martigues, einem symbolträchtigen Ort der traditionellen provenzalischen Fischerei. Tauchen Sie ein in das Herz der lokalen Kultur und entdecken Sie den Calen, ein altes, für die Region typisches Fischereigerät.

Italiano :

Scoprite i segreti del Calen in una visita unica a Martigues, sito emblematico della pesca tradizionale provenzale. Immergetevi nella cultura locale e scoprite il Calen, un antico strumento di pesca tipico della regione.

Espanol :

Descubra los secretos de Calen durante una visita única a Martigues, un lugar emblemático de la pesca tradicional provenzal. Sumérgete en el corazón de la cultura local y descubre el Calen, un antiguo dispositivo de pesca típico de la región.

