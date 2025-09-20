Secrets d’une institution monétaire Banque de France Mulhouse

Secrets d’une institution monétaire Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Banque de France European Collectivity of Alsace

Entrée des groupes de 15 personnes toutes les 30 minutes. Une heure de visite.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

La Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Mulhouse au public et proposera des visites de ses locaux historiques.

Ce bâtiment présente des éléments architecturaux atypiques : ensemble en grès des Vosges, salle des coffres, ancienne caisse, bureau du directeur orné d’un superbe papier peint panoramique de la manufacture Zuber de Rixheim.

Cette visite guidée, en petits groupes, permet d’explorer des espaces habituellement fermés au public, de découvrir l’histoire et les missions de cette institution bicentenaire et de s’initier à l’art de l’authentification des billets lors d’un atelier dédié.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, «Ensemble, dialoguons !», lancée cette année, portée par l’institution, avec un objectif clair, répondre aux questions que chacun peut se poser sur les grands enjeux économiques et financiers, afin de mieux faire connaître ses missions.

Des stands thématiques et des ateliers vous seront proposés tout au long de la visite. Ils seront installés dans l’enceinte de la succursale, animés par des agents et des experts.

Banque de France 11 Rue de la Somme, 68052 Mulhouse Mulhouse 68100 European Collectivity of Alsace Grand Est Institution de la République indépendante de l'État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier. Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d'intérêt général au profit des acteurs publics ou privés. tramway à proximité. 15 minutes à pied de la Gare.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Banque de France