Secrets et Astuces des légumes fermentés et du kimchi 23 rue de l’Ermitage Versailles

Partez à la découverte de la lacto-fermentation des légumes, ce mode de conservation millénaire, ancêtre de la conserve, qui améliore la qualité nutritionnelle des légumes et les enrichis en probiotiques naturels !

Dans un esprit convivial, nous parlerons de l’univers passionnant de l’alimentation vivante, garante de notre bonne santé, de probiotiques et de prébiotiques si importants à l’équilibre de notre microbiote intestinal.

Nous dégusterons des recettes de légumes et boissons fermentés.

Puis nous cuisinerons les légumes avec des épices et aromates pour réaliser des recettes savoureuses et gourmandes.

Chacun.e rapportera son pot prêt à fermenter à la maison, pour régaler toute la famille, et saura poursuivre en toute autonomie.

Osez enfin Fermenter grâce à cet atelier !

Savoir Faire & Bienfaits nutritionnels et santé avec la fermentation !

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 21 mars 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 17h30

payant

1 adulte :65 €

Duo – 2 participants: 120 €

Famille – 1 adulte + 1 enfant : 99 €

Public enfants, jeunes et adultes.

23 rue de l’Ermitage 23 rue de l’Ermitage 78000 Versailles

https://www.eco-nature.org/experience/secrets-et-astuces-des-legumes-fermentes-et-du-kimchi-leurs-bienfaits-nutritionnels-et-sante-6597?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost



