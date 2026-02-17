Secrets et inventions | Sauve le secret de Clément Bayard ! Trosly-Breuil

Secrets et inventions | Sauve le secret de Clément Bayard !

19 Rue des Vignes Mondaines Trosly-Breuil Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Un secret est en danger…

Clément Bayard, grand industriel du début du XXᵉ siècle, travaille sur une invention révolutionnaire dans les usines de Trosly-Breuil. Pour protéger son projet des concurrents, il a codé le nom de sa création. Mais catastrophe plusieurs papiers contenant les codes ont été égarés dans le village…

Ernest Dubois, son ami, a traversé le temps pour te demander de l’aide. À travers un jeu de piste ponctué d’énigmes et de défis, pars à la recherche des indices laissés derrière lui.

Observe, réfléchis et coopère avec ton équipe pour retrouver les codes manquants. Ton objectif découvrir le nom de l’invention et remettre la main sur le plan de construction avant qu’il ne soit trop tard !

19 Rue des Vignes Mondaines Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

English :

A secret in danger?

Clément Bayard, a leading industrialist at the beginning of the 20th century, is working on a revolutionary invention in his Trosly-Breuil factories. To protect his project from competitors, he has coded the name of his creation. But disaster struck: several papers containing the codes had been lost in the village…

Ernest Dubois, his friend, has crossed time to ask you for help. Set off on a treasure hunt punctuated by riddles and challenges, in search of the clues left behind.

Observe, think and cooperate with your team to find the missing codes. Your goal: discover the name of the invention and get your hands on the construction plan before it’s too late!

