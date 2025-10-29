Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché Lieu-dit Le Léché Saulgé

Lieu-dit Le Léché La Ferme du Léché Saulgé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Gala, Golden, Jonaprince, Dalinette, Danlinsweet, Sainte Germaine… après votre passage à la Ferme du Léché, ces variétés de pommes n’auront plus aucun secret pour vous ! Partez à la rencontre d’un verger généreux où s’épanouissent plus de 4000 pommiers de onze variétés différentes, et aussi des poiriers, abricotiers et pêchers.

Une visite savoureuse qui met déjà l’eau à la bouche !

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». .

Lieu-dit Le Léché La Ferme du Léché Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

