Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché Saulgé
Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché Saulgé jeudi 23 avril 2026.
Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché
Le Léché Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Gala, Golden, Jonaprince, Dalinette,.. après votre passage à la Ferme du Léché, ces pommes n’auront plus de secret pour vous ! Découvrez un verger généreux où s’épanouissent pommiers, poiriers, abricotiers et pêchers. Une visite savoureuse qui met l’eau à la bouche !
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Le Léché Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché
L’événement Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché Saulgé a été mis à jour le 2026-02-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne