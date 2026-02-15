Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché Saulgé

Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché

Le Léché Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Gala, Golden, Jonaprince, Dalinette,.. après votre passage à la Ferme du Léché, ces pommes n’auront plus de secret pour vous ! Découvrez un verger généreux où s’épanouissent pommiers, poiriers, abricotiers et pêchers. Une visite savoureuse qui met l’eau à la bouche !

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Le Léché Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

