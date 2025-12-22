Secret(s) médical – avec Michel Cymes Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 20:30 – 22:00

Gratuit : non 49 € à 69 € 49 € à 69 € Billetteries : https://lacite-nantes.fr/evenement/secrets-medical.htmlhttps://az-prod.trium.fr/fr/t/-/event/64729 Tout public

Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical … Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante : son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial : faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ?Attendez-vous à un dîner explosif ! Comédie de Michel Cymes, Christophe Brun, Patrice Romedenne et Nicolas LumbrerasMise en scène : Philippe Lelièvre (assisté d’Axelle Masliah)Avec Michel Cymes, Philippe Dusseau, Jean Pierre Malignon, Clémence Thioly, Philippe Vieux Durée : 1h30

Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire et trouvez le meilleur itinéraire

