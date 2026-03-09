Secret(s) médical Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Secret(s) médical

Jeudi 12 novembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 69.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Attendez-vous à un dîner explosif !

Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical …



Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.

Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !



Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ? .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Expect an explosive di?ner!

L’événement Secret(s) médical Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille