SECRET(S) MEDICAL THEATRE SAINT-GEORGES Paris

SECRET(S) MEDICAL Début : 2026-01-28 à 19:00. Tarif : – euros.

SECRET(S) MEDICALPour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical …Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante : son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial : faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ?Attendez-vous à un dîner explosif ! Avec : Michel CymesPhilippe DusseauJean Pierre MalignonClémence ThiolyPhilippe VieuxMise en scène : Philippe LelièvreAuteurs : Michel Cymes, Christophe Brun, Patrice Romedenne et Nicolas LumbrerasLumières : Philippe SazeratDécors : Géraldine BanetCostumes : Claire DjemahCrédit photos : Fabienne RappeneauProduction : Ki M’aime Me Suive, Red Velvet et le Théâtre Saint-GeorgesDurée : 1h30 environ

THEATRE SAINT-GEORGES 51 Rue Saint Georges 75009 Paris 75