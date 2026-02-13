Sécuriser, structurer et exploiter vos données internes avec l’IA grâce au RAG, Webinaire, Albi

Sécuriser, structurer et exploiter vos données internes avec l’IA grâce au RAG Jeudi 19 février, 10h00 Webinaire Tarn

Inscription gratuite, mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00

La CCI du Tarn a le plaisir de vous inviter à un webinaire le jeudi 19 février 2025 de 10h à 12h sur le thème :

Sécuriser, structurer et exploiter vos données internes avec l’IA grâce au RAG (Retrieval-Augmented Generation)

L’IA aux service des données de l’entreprise

L’Intelligence Artificielle transforme la manière dont les entreprises accèdent et exploitent leurs connaissances. Mais comment bénéficier de la puissance de l’IA générative sans compromettre la confidentialité de vos données ?

Un RAG (Retrieval‑Augmented Generation) est un système d’intelligence artificielle qui combine un moteur de recherche documentaire et un modèle d’IA générative pour produire des réponses fiables en s’appuyant sur des sources vérifiables.

Ce webinaire vous permettra de mieux appréhender les fondamentaux du RAG et d’évaluer son potentiel pour votre entreprise.

Programme de la rencontre

Architecture et fonctionnement du RAG

Sécurisation des données de l’entreprise

Quelle méthode mettre en place pour accompagner ce type de projet ?

Structurer sa base documentaire

Questions / réponses

Les intervenants

Romain GABORIT – CTO IA Automation chez ATOS

Chrys FE MARTY NIONGOLO – Techlead chez ATOS

Webinaire Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tarn.cci.fr/evenement/webinaire-securiser-structurer-et-exploiter-vos-donnees-internes-avec-lia-grace-au-rag »}, {« type »: « email », « value »: « numerique@tarn.cci.fr »}]

Le RAG vous permet de bénéficier de la puissance de l’IA générative tout en gardant le contrôle total de vos informations sensibles. Numérique Intelligence Artificielle

Gémini