Sécurisez vos achats en ligne Bibliothèque Villejean Rennes

Sécurisez vos achats en ligne Bibliothèque Villejean Rennes vendredi 14 novembre 2025.

Sécurisez vos achats en ligne Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 14 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Apprenez à repérer les sites fiables, sécuriser vos paiements et éviter les arnaques !

Cet atelier vous donne toutes les clés pour faire vos achats sur Internet en toute confiance, en adoptant les bons réflexes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32