Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges
Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges mardi 14 octobre 2025.
Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges
Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Venez découvrir des conseils de sécurité et des astuces avant de vous lancer dans l’achat de produits sur internet.
Inscription à l’espace multimédia de la Bfm centre-ville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .
Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53
English : Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges
German : Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges
Italiano :
Espanol : Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges
L’événement Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole