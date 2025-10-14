Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges

Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges mardi 14 octobre 2025.

Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Venez découvrir des conseils de sécurité et des astuces avant de vous lancer dans l’achat de produits sur internet.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm centre-ville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53

English : Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges

German : Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges

Italiano :

Espanol : Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges

L’événement Sécurité Atelier acheter en ligne Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole