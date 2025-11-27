Sécurité des séniors : informer, accompagner et protéger – 7e arrondissement Pharmacie Bac Grenelle Paris

Animées par la Direction de la police municipale et de la prévention (DPMP), ces rencontres offrent des conseils pratiques pour reconnaître les comportements frauduleux, protéger ses biens et réagir de manière appropriée face à une situation menaçante.

Divers supports sont présentés aux participants :

Le dépliant « Se protéger contre les escroqueries, vols et agressions » , qui rassemble des recommandations simples pour se prémunir contre les actes malveillants.

, qui rassemble des recommandations simples pour se prémunir contre les actes malveillants. L’ Échelle de la maltraitance , un outil efficace pour identifier et évaluer les différents degrés de maltraitance, afin de mieux accompagner les victimes et signaler les cas critiques.

, un outil efficace pour identifier et évaluer les différents degrés de maltraitance, afin de mieux accompagner les victimes et signaler les cas critiques. Le dispositif municipal Paris Tranquillité, qui propose un accompagnement personnalisé des seniors, notamment lors de déplacements sensibles comme les retraits bancaires.

Ces initiatives combinées renforcent la sécurité et la protection des seniors, tout en favorisant une vigilance collective et une prise de conscience essentielle face aux risques de maltraitance.

Pour aider les séniors à se prémunir contre les risques du quotidien, des réunions d’information sont organisées. Ces sessions permettent de transmettre des réflexes de sécurité, de présenter des dispositifs d’accompagnement comme Paris Tranquillité, ainsi que des outils de détection comme l’Échelle de la maltraitance, un support essentiel pour évaluer les situations préoccupantes.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

La police municipale viendra à votre rencontre devant la pharmacie

Public adultes.

Pharmacie Bac Grenelle 67 Rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048