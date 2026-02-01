Sécurité en montagne: les pros te guident

Devant le refuge du Clot CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Animation sur la sécurité en montagne organisée avec les CRS.

Au programme: comprendre les dangers de la montagne, adopter les bons réflexes et apprendre à anticiper.

Rendez-vous à proximité du refuge du Clot au pont d’Espagne.

Gratuit. .

Devant le refuge du Clot CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50

Mountain safety animation organized with the CRS.

On the program: understand the dangers of the mountains, adopt the right reflexes and learn to anticipate.

Meet near the Clot refuge at Pont d’Espagne.

