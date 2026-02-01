Sécurité en montagne: les pros te guident Devant le refuge du Clot Cauterets

Sécurité en montagne: les pros te guident Devant le refuge du Clot Cauterets vendredi 27 février 2026.

Sécurité en montagne: les pros te guident

Devant le refuge du Clot CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :
2026-02-27

Animation sur la sécurité en montagne organisée avec les CRS.
Au programme: comprendre les dangers de la montagne, adopter les bons réflexes et apprendre à anticiper.
Rendez-vous à proximité du refuge du Clot au pont d’Espagne.
Gratuit.   .

Devant le refuge du Clot CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain safety animation organized with the CRS.
On the program: understand the dangers of the mountains, adopt the right reflexes and learn to anticipate.
Meet near the Clot refuge at Pont d’Espagne.

L’événement Sécurité en montagne: les pros te guident Cauterets a été mis à jour le 2026-02-10 par OT de Cauterets|CDT65