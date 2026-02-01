Sécurité en montagne: les pros te guident Devant le refuge du Clot Cauterets
vendredi 27 février 2026.
Sécurité en montagne: les pros te guident
Devant le refuge du Clot CAUTERETS
Tarif : – –
Date : 2026-02-27
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Animation sur la sécurité en montagne organisée avec les CRS.
Au programme: comprendre les dangers de la montagne, adopter les bons réflexes et apprendre à anticiper.
Rendez-vous à proximité du refuge du Clot au pont d’Espagne.
Gratuit. .
Devant le refuge du Clot CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées +33 5 62 92 50 50
English :
Mountain safety animation organized with the CRS.
On the program: understand the dangers of the mountains, adopt the right reflexes and learn to anticipate.
Meet near the Clot refuge at Pont d’Espagne.
L’événement Sécurité en montagne: les pros te guident Cauterets a été mis à jour le 2026-02-10 par OT de Cauterets|CDT65