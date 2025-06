Sécurité routière 3 jours pour sensibiliser… Troyes 26 juin 2025 10:30

Aube

Sécurité routière 3 jours pour sensibiliser… Forum de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 10:30:00

fin : 2025-06-28 17:30:00

Date(s) :

2025-06-26

>> Une mobilisation continue face aux dangers de la route



Depuis plusieurs années, la Ville de Troyes s’engage activement pour sensibiliser les citoyens aux dangers de la route. En collaboration avec de nombreux partenaires, elle organise régulièrement des animations et actions pédagogiques pour prévenir les comportements à risque. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de faire de la sécurité routière une priorité pour tous les usagers



>> Trois jours pour sensibiliser



Dans la continuité de cet engagement, la Ville de Troyes, en partenariat avec la Préfecture de l’Aube, organise un événement inédit Votre Sécurité, Notre priorité, 3 jours pour Sensibiliser . Gratuit et ouvert à tous, il aura lieu du jeudi 26 au samedi 28 juin 2025. Ce rendez-vous se déroulera sur le forum de l’Hôtel de Ville et proposera de nombreux ateliers, stands pédagogiques et animations.

Le public pourra notamment découvrir un simulateur de collision, un car de retournement, un fourgon accidenté, ainsi que des échanges et démonstrations assurées par des professionnels du secteur. Ces dispositifs visent à informer les citoyens sur les comportements à adapter et les bons gestes à avoir sur la route.



>> Un projet collectif



Cette initiative réunit de nombreux acteurs du territoire: Sécurité Routière (DDT), Polices Nationale et Municipale, Gendarmerie Nationale, ANATEEP, Ligue contre la Violence Routière, APRR Autoroutes Paris Rhin-Rhône, Agora Formation, TCAT, Troyes Champagne Métropole, Troyes Aube Habitat, Mon Logis, Groupama, la Croix Rouge Française de l’Aube, Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aube (SDIS).



Événement gratuit et ouvert à tous. .

Forum de l’Hôtel de Ville

Troyes 10000 Aube Grand Est

