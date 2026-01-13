Sécurité Routière les bons réflexes Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Sécurité Routière les bons réflexes Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Viens participer à l’atelier de sensibilisation conduite responsable en testant le simulateur deux roues pour apprendre à anticiper, maîtriser son équilibre et réagir en sécurité, et en découvrant l’atelier méfaits de l’alcool pour voir l’impacte de l’alcool sur tes reflexes et ta coordination.

.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Come and take part in the responsible driving awareness workshop, testing the two-wheeler simulator to learn how to anticipate, control your balance and react safely, and discover the harmful effects of alcohol workshop to see the impact of alcohol on your reflexes and coordination.

