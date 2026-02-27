Sécurité routière seniors Ateliers de sensibilisation Mairie Saint-Pée-sur-Nivelle

Sécurité routière seniors Ateliers de sensibilisation

Des ateliers pratiques et pédagogiques ont pour objectif de renforcer les connaissances et de rappeler les fondamentaux indispensables à une conduite en toute sécurité.

Au programme

– Remise à niveau du Code de la route.

– Rappel des principales règles de sécurité routière.

– Sensibilisation aux risques routiers.

– Informations et conseils pour rester en capacité de conduire plus longtemps.

Ces ateliers s’adressent aux personnes de 65 ans et plus, titulaires d’un permis de conduire en cours de validité et possédant un véhicule.

Afin de garantir la cohérence pédagogique du programme, les participants s’engagent à être présents sur l’ensemble des deux séances.

Inscription Police municipale pluri communale à policemunicipale@senpere64.fr ou au 05.59.54.19.38. .

