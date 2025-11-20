Sécurité sociale de l’alimentation ? Journal La Provence Marseille 1er Arrondissement

Sécurité sociale de l’alimentation ?

Mercredi 4 février 2026 de 19h à 21h. Journal La Provence 19 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

A l’heure où la Terre s’appauvrit en sols fertiles, en biodiversité et en pensées vivifiantes, il devient urgent de repenser les enjeux de l’alimentation.

En 2025, 8 millions de français sont encore en précarité alimentaire. Malgré de nombreuses actions et plans de luttes contre la pauvreté, le constat est accablant. Comment expliquer cette hausse constante ? Le fonctionnement de l’aide alimentaire est-il révélateur du dysfonctionnement du système alimentaire ? Comment s’approvisionnent les restos du Cœur, le secours populaire, la Croix rouge et la banque alimentaire ? Pourquoi la France, pays de la bouffe , ne mettrait-elle pas tout en œuvre pour répondre au droit à l’alimentation et assurer un accès digne à une alimentation choisie ?







Face à ce constat, de nouvelles formes de solidarités émergent, comme la sécurité la sécurité sociale alimentaire, dont les expérimentations se multiplient en France mais pas seulement et intéressent de près les politiques publiques. Cette proposition pose l’alimentation comme un droit et vise à garantir à chacun un accès à une alimentation de qualité, durable et locale







En préambule de sa conférence, Bénédicte Bonzi s’attachera à échanger avec le public pour entendre et rendre compte de ce qui se vit sur le territoire. Ces paroles confiées permettront d’analyser le système alimentaire, décrire ses failles, et enfin interroger la transformation du système agroalimentaire et la capacité de choisir son alimentation en connaissance de cause.







At a time when the Earth is becoming depleted of fertile soils, biodiversity and life-giving thoughts, it is becoming urgent to rethink the challenges of food.

In einer Zeit, in der die Erde an fruchtbaren Böden, Biodiversität und belebenden Gedanken verarmt, ist es dringend notwendig, die Herausforderungen der Ernährung neu zu überdenken.

In un momento in cui la Terra si sta impoverendo in termini di terreni fertili, biodiversità e pensieri vivificanti, è urgente ripensare le questioni che riguardano il cibo.

En un momento en que la Tierra se empobrece en cuanto a suelos fértiles, biodiversidad y pensamientos que dan vida, urge replantearse las cuestiones que rodean a la alimentación.

