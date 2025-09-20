Sedan en pop-up ! Office de tourisme de Sedan Sedan

Point de départ de la visite : Office de Tourisme de Sedan

Après une visite permettant de lire les différentes façades du centre ancien de Sedan, composez votre propre rue de Sedan en pop-up, à l’aide de tampons ! Atelier réalisé avec le soutien de la Maison d’Architecture de Lorraine.

La ville entre dans l'histoire dans la première moitié du XVe siècle, en devenant un fief des La Marck. À partir du XVIe siècle, elle devient la capitale de la principauté de Sedan. Cette dernière est rattachée au royaume de France en 1642, lors de la guerre de Trente Ans. Aux XVIIIe et XIXe siècles, Sedan est un important centre drapier et une place forte de l'industrie textile, en France comme en Europe. Elle est encore le théâtre de batailles lors des trois conflits majeurs : en 1870, 1914 et 1940.

