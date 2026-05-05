, Sede de CIRMA, Antigua Guatemala

9 – 11 juin Sede de CIRMA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T01:00:00+02:00

Sede de CIRMA 5a. Calle Oriente No. 5 Antigua Guatemala 03001 Sacatepéquez [{« type »: « link », « value »: « https://santafe.edu.ec/encuentro »}, {« type »: « email », « value »: « info@santafe.edu.ec »}, {« type »: « phone », « value »: « +593983430300 »}]

ALA-CIRMA-ISF