SEEDS OF DIGNITY documentaire Brioude

53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Dans le cadre du festival ALIMENTerre, dASA, en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et l’association Grainaille, organise le 17 octobre à 20H00 la projection du documentaire SEEDS OF DIGNITY au café associatif La Clef 53 rue de la Pardige à Brioude.

53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 66 64 80

English :

As part of the ALIMENTerre festival, dASA, in partnership with CCFD Terre Solidaire and the Grainaille association, is organizing a screening of the documentary SEEDS OF DIGNITY on October 17 at 8:00 pm at the café associatif La Clef, 53 rue de la Pardige, Brioude.

German :

Im Rahmen des Festivals ALIMENTerre organisiert dASA in Partnerschaft mit CCFD Terre Solidaire und dem Verein Grainaille am 17. Oktober um 20 Uhr die Vorführung des Dokumentarfilms SEEDS OF DIGNITY im Café associatif La Clef 53 rue de la Pardige in Brioude.

Italiano :

Nell’ambito del festival ALIMENTerre, dASA, in collaborazione con la CCFD Terre Solidaire e l’associazione Grainaille, organizza la proiezione del documentario SEMI DI DIGNITÀ il 17 ottobre alle 20.00 presso il caffè associato La Clef, 53 rue de la Pardige a Brioude.

Espanol :

En el marco del festival ALIMENTerre, dASA, en colaboración con el CCFD Terre Solidaire y la asociación Grainaille, organiza la proyección del documental SEMILLAS DE DIGNIDAD el 17 de octubre a las 20.00 horas en el café asociativo La Clef, 53 rue de la Pardige en Brioude.

