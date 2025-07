Sega Bodega presents Unadulter8 + Moin – Festival Déroutes Lieu Unique (le) Nantes

Sega Bodega presents Unadulter8 + Moin – Festival Déroutes Lieu Unique (le) Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 21:00 –

Gratuit : non 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concert debout. Sega Bodega presents Unadulter8 : Esprit ultracréatif et novateur, producteur recherché, Sega Bodega est l’un des chefs de file d’une nouvelle génération d’artistes capables de repenser les règles de la pop en toute liberté.Il ne faudrait pas réduire Salvatore Navarrete à son imposant CV de producteur, mais on peut s’y arrêter un instant pour mesurer l’impact de cet artiste protéiforme. Collaborateur de Björk, Rosalía, Caroline Polachek, Oklou, Shygirl ou Eartheater, il a aussi invité Charlotte Gainsbourg et Arca sur « Romeo », un deuxième album solo sorti en 2021 qui l’a imposé comme un compositeur et chanteur à part entière. Son univers oscille entre poésie synthétique, club music mélancolique, R’n’B futuriste et trap mélodique. Hautement cathartiques et personnels, ses morceaux dévoilent une vulnérabilité assumée, souvent rare dans la musique électronique. Ses albums recèlent des trésors d’écriture et de recherche sonore, revendiquant l’ouverture au grand public sans renier une haute exigence artistique. Ils prennent en concert des allures de messes intimistes et uniques dans le paysage actuel. Moin : Entre familiarité rassurante et troublante curiosité, Moin est un groupe londonien qui rassemble à la fois Tom Halstead et Joe Andrews du groupe électronique Raime, ainsi que la percussionniste visionnaire Valentina Magaletti. Leur musique recontextualise un éventail de genres basés sur la guitare : grunge, shoegaze et post-rock, et frappe par une immédiateté viscérale qui prend toute son ampleur lors de leurs concerts.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/