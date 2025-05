Ségalas en fête – Ségalas, 31 mai 2025 15:30, Ségalas.

Lot-et-Garonne

Ségalas en fête Le bourg Ségalas Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 15:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Venez nombreux à la fête de village organisée par le Comité des fêtes. Réservez votre repas avant le 20 mai, apportez vos couverts. Au programme un après-midi jeux en plein-air avec château gonflable, jeux en bois et pétanque suivi d’un goûter offert aux enfants et pour finir en beauté un repas braséro géant par Lard d’Eymet. .

Le bourg

Ségalas 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 87

English : Ségalas en fête

Come along to the village fête organized by the Comité des fêtes. Book your meal before May 20, and bring your own cutlery. The program includes an afternoon of outdoor games with a bouncy castle, wooden games and pétanque, followed by a snack for the children and a giant brazier dinner.

German : Ségalas en fête

Kommen Sie zahlreich zum Dorffest, das vom Festkomitee organisiert wird. Reservieren Sie Ihr Essen vor dem 20. Mai und bringen Sie Ihr Besteck mit. Auf dem Programm steht ein Spielenachmittag im Freien mit Hüpfburg, Holzspielen und Boulespielen, dann ein Imbiss für die Kinder und zum Abschluss ein riesiges Braséro-Essen.

Italiano :

Venite tutti alla festa del villaggio organizzata dal Comité des fêtes. Prenotate il vostro pasto entro il 20 maggio e portate le vostre posate. Il programma prevede un pomeriggio di giochi all’aperto con castello gonfiabile, giochi in legno e pétanque, seguito da una merenda per i bambini e da una cena con braciere gigante.

Espanol : Ségalas en fête

Vengan todos a la fiesta del pueblo organizada por el Comité des fêtes. Reserva tu comida antes del 20 de mayo y trae tus propios cubiertos. El programa incluye una tarde de juegos al aire libre con castillo hinchable, juegos de madera y petanca, seguida de una merienda para los niños y una cena con brasero gigante.

