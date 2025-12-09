Ségrie, un village pendant la guerre Cour de l’école Ségrie
Cour de l’école 22 Rue Pierreuse Ségrie Sarthe
Début : 2026-01-11 14:00:00
Organisé par l’Association des Bercons à l’occasion de la sortie du livre Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 .
Après-midi exceptionnel à Ségrie à l’occasion de la sortie du livre Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 pour commémorer les 155 ans de cette période historique.
Au programme
– déambulation historique dans le bourge de 14h30 à 16h départ de l’école
– expositions en continu Mon village en 1870 et La Guerre de 1870
– dédicace du livre Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 de Francis Lépinette à la bibliothèque
– animations pour enfants
– buvette sur place
Renseignements au 07 87 06 69 80 ou via le formulaire de contact. Entrée libre. Organisé par l’Association des Bercons. .
English :
Organized by the Association des Bercons to mark the publication of the book Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 .
