Ségrie, un village pendant la guerre Cour de l’école Ségrie

Ségrie, un village pendant la guerre

Cour de l’école 22 Rue Pierreuse Ségrie Sarthe

Organisé par l’Association des Bercons à l’occasion de la sortie du livre Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 .

Après-midi exceptionnel à Ségrie à l’occasion de la sortie du livre Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 pour commémorer les 155 ans de cette période historique.

Au programme

– déambulation historique dans le bourge de 14h30 à 16h départ de l’école

– expositions en continu Mon village en 1870 et La Guerre de 1870

– dédicace du livre Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 de Francis Lépinette à la bibliothèque

– animations pour enfants

– buvette sur place

Renseignements au 07 87 06 69 80 ou via le formulaire de contact. Entrée libre. Organisé par l’Association des Bercons. .

Cour de l’école 22 Rue Pierreuse Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 06 69 80 asso.lesbercons72@gmail.com

Organized by the Association des Bercons to mark the publication of the book Ségrie, un village sarthois face à la guerre de 1870-1871 .

