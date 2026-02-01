Ségurant le chevalier au dragon conte musical par Pascal de Châteaubourg Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Ségurant le chevalier au dragon conte musical par Pascal de Châteaubourg

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

2026-02-25

Conte musical

La légende du chevalier retrouvé prend vie. Du tournoi de Winchester à la quête du Dragon imaginaire découvrez Ségurant, ses compagnons et ses aventures dans un spectacle épique avec contes et musiques.

En compagnie de Pascal de Châteaubourg, conteur et médiateur au Centre de l’Imaginaire Arthurien à Concoret.

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Spectacle programmé en écho à l’exposition Ségurant le chevalier au dragon visible jusqu’au 03 mars 2026. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

