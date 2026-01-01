Ségurant le chevalier au dragon une exposition du Centre de l’Imaginaire Arthurien Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Ségurant le chevalier au dragon une exposition du Centre de l’Imaginaire Arthurien

Espace Kenere, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-03

fin : 2026-03-03

2026-02-03

Venez découvrir les aventures du chevalier Ségurant à travers cette magnifique exposition adaptée de la bande dessinée Le chevalier au dragon , publiée par Dargaud en 2023 et illustrée par Emiliano Tanzanillo. Elle retrace le parcours de cette nouvelle figure arthurienne découverte en 2010 par le chercheur médiéviste Emanuele Arioli. .

