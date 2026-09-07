Seignelay : Visite guidée du Patrimoine et de l’Histoire de notre village, Sous les Halles, Seignelay

Informations pratiques

Seignelay : Visite guidée du Patrimoine et de l’Histoire de notre village Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Sous les Halles Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer au circuit historique de la cité de Jean-Baptiste Colbert, depuis son origine. Vous découvrirez lors de la visite guidée :

– la croix dédiée à saint Ebbon, point de vue depuis la tour d’enceinte de l’ancien château construit par Charles de Savoisy au XVe siècle ;

– les halles en bois (XVIIe siècle) ;

– la salle de Bailliage (mairie actuelle), capitainerie du XVIIe siècle ;

– le monument aux morts érigé par les anciens combattants de la guerre de 1870 ;

– l’ancienne manufacture royale d’étoffes ;

– la Maison-Dieu, ancien hôpital des XVIe et XVIIe siècles ;

– l’église paroissiale dédiée à saint Martial, etc.

– l’hôpital auxiliaire n° 103 d’octobre 1914 à juin 1916.

Sous les Halles Place Colbert, 89250 Seignelay Seignelay 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 47 85 89 Visite commentée du patrimoine, de l’église, des manufactures, du grenier à sel, des halles, etc. parking place Colbert.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer au circuit historique de la cité de Jean-Baptiste Colbert, depuis son origine. Vous découvrirez lors de la visite guidée :

©Christian TORCHET