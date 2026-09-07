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Seignelay : Visite guidée du Patrimoine et de l’Histoire de notre village, Sous les Halles, Seignelay

samedi 19 septembre 2026 · Sous les Halles · Seignelay

Seignelay : Visite guidée du Patrimoine et de l’Histoire de notre village, Sous les Halles, Seignelay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sous les Halles
Adresse
Place Colbert, 89250 Seignelay
Ville
89250 Seignelay
Département
Yonne

Seignelay : Visite guidée du Patrimoine et de l’Histoire de notre village Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Sous les Halles Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer au circuit historique de la cité de Jean-Baptiste Colbert, depuis son origine. Vous découvrirez lors de la visite guidée :
– la croix dédiée à saint Ebbon, point de vue depuis la tour d’enceinte de l’ancien château construit par Charles de Savoisy au XVe siècle ;
– les halles en bois (XVIIe siècle) ;
– la salle de Bailliage (mairie actuelle), capitainerie du XVIIe siècle ;
– le monument aux morts érigé par les anciens combattants de la guerre de 1870 ;
– l’ancienne manufacture royale d’étoffes ;
– la Maison-Dieu, ancien hôpital des XVIe et XVIIe siècles ;
– l’église paroissiale dédiée à saint Martial, etc.
– l’hôpital auxiliaire n° 103 d’octobre 1914 à juin 1916.

Sous les Halles Place Colbert, 89250 Seignelay Seignelay 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 47 85 89 Visite commentée du patrimoine, de l’église, des manufactures, du grenier à sel, des halles, etc. parking place Colbert.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer au circuit historique de la cité de Jean-Baptiste Colbert, depuis son origine. Vous découvrirez lors de la visite guidée :

©Christian TORCHET