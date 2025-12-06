SEIM – Voix bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 17:00 – 18:30

Gratuit : non 9 € / 5 € Tarif plein : 9 €Tarif réduit : 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée :en ligne sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Tout public

SEIM (« la sève »), c’est l’énergie créatrice, l’essence même des traditions, ce souffle de vie qui réunit. Pour ce nouveau trio, Jonathan Dour réunit autour de lui deux collègues de ses précédents groupes : Marine Lavigne, chanteuse et auteure de EBEN, et Antonin Volson, percussionniste emblématique de Dour/Le Pottier Quartet.La langue bretonne, les peaux et les cordes dialoguent entre elles, nous enracinent et nous transportent. Chant : Marine LavigneAlto : Jonathan DourPercussions : Antonin Volson Durée : 1h30Concert dans la Tour du Fer à ChevalOuverture des portes 15 minutes avant le concert Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/