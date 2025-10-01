Sein-Foy-La-Grande se mobilise pour Octobre Rose Sainte-Foy-la-Grande

Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Sein-Foy-La-Grande se mobilise pour Octobre Rose « Sensibilisation au dépistage du cancer du sein »

Du mardi 07 au jeudi 18 Octobre Vente de livres retirés des collections, au profit de la Ligue contre le Cancer Bibliothèque municipale Suzanne Chaumet.

Mardi 14 Octobre Soutenez cette cause de santé publique Rassemblement « Tous en rose » pour une photo collective ouverte à toutes et tous à 13h30 sur la place Gambetta.

Tout le mois Exposition « Sein Foy La Grande » dans le hall de la mairie.

Nombreuses autres initiatives à découvrir dans la bastide. .

Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr

English : Sein-Foy-La-Grande se mobilise pour Octobre Rose

Espanol : Sein-Foy-La-Grande se mobilise pour Octobre Rose

