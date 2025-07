SEIN-VASSIEUX Deux villages Deux îles Atelier de la rue des MaquisTELIER DE LA RUE DES MAQUIS Vassieux-en-Vercors

Atelier de la rue des MaquisTELIER DE LA RUE DES MAQUIS 30 rue des Maquis (30 m de la Mairie) Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-17

2025-07-30

Mise en regard de 2 villages que tout oppose, en apparence, Sein et Vassieux

English :

A comparison of 2 villages that seem to oppose each other, Sein and Vassieux

German :

Gegenüberstellung von 2 Dörfern, in denen scheinbar alles gegensätzlich ist, Sein und Vassieux

Italiano :

Un confronto tra 2 villaggi che sembrano contrapporsi, Sein e Vassieux

Espanol :

Comparación de 2 pueblos aparentemente opuestos, Sein y Vassieux

