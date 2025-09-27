SeineTOPIE Exposition festival Zigzag Le forum Rouen

SeineTOPIE Exposition festival Zigzag Le forum Rouen samedi 27 septembre 2025.

SeineTOPIE Exposition festival Zigzag

Le forum 48 Rue Victor Hugo Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

SeineTOPIE, un récit collectif dessiné de la vallée de la Seine

Clément Gy, Alexis Defortescu, Evelise Millet, Thibault Chalamet, Fabrice Houdry, Laurine Alard, Auguste Berry, Sam Pott, Johann Van Aerden et Éloïse Guyard nous livrent, chacun à leur manière, une lecture dessinée de la vallée de la Seine.

Née d’un appel à projet lancé à l’automne 2024, SeineTOPIE a permis de réunir dix artistes, architectes, paysagistes ou illustrateurs, dont les approches singulières se rencontrent, se répondent et se complètent. Ensemble, ils dessinent une géographie sensible du fleuve et de ses rives, révélant les tensions et les richesses, les paysages et les usages, les espoirs et les vulnérabilités de ce territoire partagé. Leurs contributions composent une fresque plurielle, à la fois lucide et poétique, documentée et imaginative.

Exposition inaugurale, vernissage vendredi 26 septembre à 19h à la MaN le Forum .

Le forum 48 Rue Victor Hugo Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

English : SeineTOPIE Exposition festival Zigzag

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SeineTOPIE Exposition festival Zigzag Rouen a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Rouen tourisme