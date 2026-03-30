Seinpristi Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris

Mille et une tribus – Flora Jimenez et Maria Tribouillard

SeinPristi est une galerie de portraits itinérante à destination de lieux de vie tels que cafés, bibliothèques, etc. Pour réinscrire l’allaitement maternel dans le paysage urbain, là où il aurait toujours dû avoir sa place.

Le but ? Que plus personne ne se sente gêné en présence d’une femme qui allaite et que les femmes osent allaiter en dehors de chez elles. Pour cela Mille et une tribus a fait appel au don de portrait. C’est aujourd’hui déjà 35 portraits qui composent la galerie.Allaiter en public n’est pas toujours simple : regards des gens, gêne… Nous pensons que ce climat est principalement dû au fait du manque de présence de femmes allaitantes dans l’espace public. L’idée d’une pluralité de petits formats de portraits est de se fondre dans le paysage afin d’amener en douceur l’image de femme allaitante dans l’espace public. Prendre un café dans un lieu d’exposition SeinPristi c’est un peu comme prendre un café avec plein de mères allaitantes.

L’objectif étant d’habituer progressivement le regard des visiteurs en les plaçant dans une posture d’abord de curiosité ou surprise puis allant petit à petit vers une sensation plus commune ou banale. Contrairement à de grands formats qui attireraient l’œil en continu, le choix d’exposer via des formats plus petits permet d’aborder le sujet avec davantage de délicatesse et de douceur.

Exposition photos autour de l’allaitement

Du lundi 30 mars 2026 au vendredi 10 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

+33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa et trouvez le meilleur itinéraire

