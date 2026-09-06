Seisach’ VII – festival de métal Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne
vendredi 16 octobre 2026 · Salle Simone Veil · Sauveterre-de-Guyenne
Informations pratiques
Sauveterre-de-Guyenne
Seisach’ VII – festival de métal
Salle Simone Veil 4 À Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-17 23:30:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Nous aurons à cœur de promouvoir une nouvelle fois le Métal extrême hexagonal (Black/Death/Doom/Thrash), avec à la fois des références de la scène nationale (rarement de passage dans le Sud-Ouest), des valeurs fortes et reconnues, ainsi que des forces vives de notre région. Nous avons tenu à vous proposer une affiche rare et de qualité, le tout à un tarif accessible. parmi les artistes du vendredi, vous retrouverez : Mercyless, Silhouette, Blod, Sulfator, Malebeste et le samedi : Benighted, Destinity, Darkenhöld, Rüyyn, Skelethal et Soliferrum. Un Seisach market sera proposé avec des stands de tatoueurs, disquaire, luthier, graveurs, peintres/dessinateurs, artisans du métal et du cuir, créateur de bijoux, de vêtement… Et voulant faire découvrir le Metal à tout un territoire, diverses manifestations auront lieu autour de cet événement à la médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne. .
Salle Simone Veil 4 À Bonard Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 84 70 musiquesenbastide@gmail.com
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English : Seisach’ VII – festival de métal
L’événement Seisach’ VII – festival de métal Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
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