Seisach’ VII – festival de métal Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne

Informations pratiques

Sauveterre-de-Guyenne

Seisach’ VII – festival de métal

Salle Simone Veil 4 À Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-17 23:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Nous aurons à cœur de promouvoir une nouvelle fois le Métal extrême hexagonal (Black/Death/Doom/Thrash), avec à la fois des références de la scène nationale (rarement de passage dans le Sud-Ouest), des valeurs fortes et reconnues, ainsi que des forces vives de notre région. Nous avons tenu à vous proposer une affiche rare et de qualité, le tout à un tarif accessible. parmi les artistes du vendredi, vous retrouverez : Mercyless, Silhouette, Blod, Sulfator, Malebeste et le samedi : Benighted, Destinity, Darkenhöld, Rüyyn, Skelethal et Soliferrum. Un Seisach market sera proposé avec des stands de tatoueurs, disquaire, luthier, graveurs, peintres/dessinateurs, artisans du métal et du cuir, créateur de bijoux, de vêtement… Et voulant faire découvrir le Metal à tout un territoire, diverses manifestations auront lieu autour de cet événement à la médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne. .

Salle Simone Veil 4 À Bonard Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 84 70 musiquesenbastide@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Seisach’ VII – festival de métal

L’événement Seisach’ VII – festival de métal Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-06 par OT de l’Entre-deux-Mers