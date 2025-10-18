Séisme – Cie Théâtre du Prisme maison Folie Wazemmes Lille

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-10-18T17:00:00 – 2025-10-18T18:20:00

Fin : 2025-10-18T17:00:00 – 2025-10-18T18:20:00

Petite mise à jour dans la programmation : Séisme remplace Blackout Songs ! Si vous aviez réservé pour Blackout Songs, vos places restent valables pour Séisme : un mail vous a été envoyé pour confirmer ou annuler votre venue.

____

Le Théâtre du Prisme présente Séisme, un dialogue vif et drôle où un couple questionne l’amour, la parentalité et l’avenir dans un monde en crise.

F et H sont les personnages de Séisme. Au cours d’une longue conversation qui a comme point de départ l’idée d’avoir un bébé, ils vont traverser toute l’histoire de leur couple. À partir de ce démarrage anecdotique va se déployer l’esprit qui sous-tend l’existence moderne : la peur. En effet, comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en restant un couple ? Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir responsable dans un monde déréglé ?

La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble agir sur ce couple. L’humour et l’émotion que suscitent ce texte, promettent un moment de théâtre réjouissant dans un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel des textes anglophones saxons : humour, vitalité et efficacité dans la forme.

Plus d’infos sur Made in Britain : https://www.theatreduprisme.com/

Durée 1 h 20

À partir de 14 ans

Samedi 18 octobre, 17 h

————————–

Texte : Duncan Macmillan ; Mise en scène : Arnaud Anckaert ; Traduction : Séverine Magois ; Première création française ; Avec Shams El Karoui et Maxime Guyon ; Scénographie : Arnaud Anckaert en collaboration avec Olivier Floury ; Musique Maxence Vandevelde ; Construction Alex Herman ; Direction Capucine Lange & Arnaud Anckaert ; Administration Anne-Lyse Wattier ; Communication : Pauline Grevet ; Direction technique Christophe Durieux ; Production : Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange ; Coproduction : La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq, Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains (Suisse). Accueil en résidence : La Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France ; La Médiathèque La Corderie, Marcq-en-Barœul ; Le Grand Bleu, Lille. Soutien Festival Prise Directe, la SPEDIDAM ; Production agréée par le Département du Nord, dans le cadre du dispositif de l’aide à la diffusion culturelle.

La Compagnie Théâtre du prisme est Conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France ; le Conseil Régional Hauts-de-France

Soutenue par le Département du Pas-de-Calais ; le Département du Nord ; la ville de Lille ; la Ville de Villeneuve d’Ascq

Compagnie associée à La Comédie de Picardie, Scène Conventionnée, Amiens.

La pièce est représentée en Europe francophone par MCR Agence littéraire.

Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre international de la traduction théâtrale. Lungs (titre original de la pièce), commande de la compagnie Paines Plough, a été créée à Sheffield en octobre 2011, dans une mise en scène de George Perrin.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l'occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l'architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Spectacles, performances et DJ set : vivez la 2e édition de Made in Britain, le festival du Théâtre du Prisme dédié aux écritures anglo-saxonnes, pour deux jours d’expériences inédites !

