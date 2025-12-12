Séismes, crues et paysages Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 27 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Comment les événements extrêmes impactent les reliefs à l’échelle du temps humain et du temps géologique ? Réponse avec Philippe Steer du laboratoire Géosciences Rennes.

Les paysages terrestres évoluent et se construisent pendant des millions d’années sous l’influence de la tectonique des plaques. Cependant, ces reliefs sont aussi soumis à des événements extrêmes, soudains et brutaux, comme les séismes, les crues ou les feux de forêt.

Avec Philippe Steer est professeur en géomorphologie au laboratoire Géosciences Rennes (Université de Rennes, CNRS, OSEREN) et membre junior de l’Institut Universitaire de France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T22:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine