Séismes, crues et paysages : des taureaux dans un magasin de porcelaine Espace des sciences Rennes Mardi 27 janvier, 20h30 Ille-et-Vilaine

Conférence dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences

En partenariat avec le CNRS, avec Philippe Steer, Professeur en géomorphologie au laboratoire Géosciences Rennes (Université de Rennes, CNRS, OSERen) et membre junior de l’Institut Universitaire de France.

Les paysages et les reliefs terrestres évoluent et se construisent pendant des millions d’années, de concert avec le lent ballet de la tectonique des plaques.

Cependant, ces reliefs sont aussi soumis à des événements extrêmes, soudains et brutaux, comme les séismes, les crues ou les feux de forêt, menant à des épisodes d’érosion intense.

À travers un diaporama de ces événements extrêmes, nous nous interrogerons sur l’impact de ces derniers sur l’évolution des reliefs terrestres aux échelles de temps humaines mais aussi géologiques.

Nous nous intéresserons aussi à la question de l’intensification des crues, induite par le réchauffement climatique, sur la dynamique des reliefs et les conséquences en termes de risque pour l’Humain et la société.

Source : [https://www.espace-sciences.org/rennes/conferences/seismes-crues-et-paysages-des-taureaux-dans-un-magasin-de-porcelaine](https://www.espace-sciences.org/rennes/conferences/seismes-crues-et-paysages-des-taureaux-dans-un-magasin-de-porcelaine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T22:30:00.000+01:00

Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



