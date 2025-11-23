Séismes : Quand la terre tremble – visite tactile et descriptive Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes Mardi 16 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

8€, 6€ ou gratuit selon votre situation.

Visite tactile et descriptive à destination des personnes aveugles et malvoyantes

Chaque jour, des séismes se produisent dans le monde. En France, on en dénombre en moyenne 4 000 par an ! Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre ? Où se produisent-ils ? Peut-on les prédire ? Comment s’en protéger ? Plongez au cœur de la Terre pour explorer en profondeur ces phénomènes naturels. Alliant géologie, études scientifiques et prévention, cette exposition explore les différentes facettes des tremblements de terre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T18:30:00.000+01:00

Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine