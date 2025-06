Seize neuvième la soirée du clip musical – Colmar 9 août 2025 19:00

Haut-Rhin

Seize neuvième la soirée du clip musical 19 rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-09 19:00:00

2025-08-09

L’objectif est de valoriser ce genre artistique encore méconnu et de faire découvrir au grand public les meilleurs clips musicaux indépendants du moment en Alsace !

La Ville de Colmar organise sa 4e édition de Seize neuvième La soirée du clip musical.

Les vidéos retenues seront diffusées sur le parking du Grillen lors d’une rencontre entre les artistes, les réalisateurs et le public, le temps d’une soirée festive dédiée au visionnage des clips sur grand écran.

Des DJ hip-hop se succéderont tout au long de l’événement, en alternance avec la diffusion des clips.

Un espace street food composé de foodtrucks locaux complètera cette soirée dédiée à la culture urbaine.

Un événement animé par l’association Hip-hop from Elsass.

Programme non connu à ce jour.

19 rue des Jardins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 56 34 caroline.masson@colmar.fr

English :

The aim is to raise the profile of this still little-known artistic genre and introduce the general public to the best independent music videos currently available in Alsace!

German :

Ziel ist es, dieses noch unbekannte Kunstgenre aufzuwerten und der breiten Öffentlichkeit die besten unabhängigen Musikvideos zu präsentieren, die derzeit im Elsass zu sehen sind!

Italiano :

L’obiettivo è quello di dare visibilità a questo genere artistico ancora poco conosciuto e di far conoscere al grande pubblico i migliori video musicali indipendenti attualmente disponibili in Alsazia!

Espanol :

El objetivo es dar a conocer este género artístico aún poco conocido y presentar al público en general los mejores vídeos musicales independientes que existen actualmente en Alsacia

