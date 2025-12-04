Seizième challenge musical Université de Limoges (FDSE) FDSE Limoges

Seizième challenge musical Université de Limoges (FDSE) FDSE Limoges jeudi 4 décembre 2025.

Seizième challenge musical Université de Limoges (FDSE)

FDSE 5 Rue Félix Éboué Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Assistez au Challenge Musical, à la découverte des talents de l’Université de Limoges. Les personnels de l’université artistes musiciens peuvent également s’inscrire.

L’artiste Dominique A en sera le président de jury. Les étudiants et les personnels de l’Université seront accueillis à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques le temps d’une soirée musicale et festive pour créer des moments d’échanges et de partages autour de l’univers musical de l’artiste et avec les multiples talents parmi nos étudiants et personnels de l’Université.

Informations complémentaires et inscriptions possibles, avant le 24 octobre, sur le site (en lien). .

FDSE 5 Rue Félix Éboué Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 91 53 94 serviceculturel@unilim.fr

English : Seizième challenge musical Université de Limoges (FDSE)

German : Seizième challenge musical Université de Limoges (FDSE)

Italiano :

Espanol : Seizième challenge musical Université de Limoges (FDSE)

L’événement Seizième challenge musical Université de Limoges (FDSE) Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole