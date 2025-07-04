Séjour à deux, on aime Trélou-sur-Marne
39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne Aisne
Tarif : 400 – 400 – 400 EUR
Début : 2026-04-01 09:30:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
2026-04-01
Séjour en amoureux , découvrez la richesse du terroir avec le Champagne Meteyer
Pour célébrer le plaisir d’être à deux , offrez-vous une parenthèse en champagne
Une balade sur la route touristique du champagne, dans une porsche conduite par un chauffeur passionné.
Une visite privée de nos caves, à la découverte de notre savoir-faire accompagnée d’une dégustation
⏸️ PAUSE CHAMPENOISE ?
Prolongez l’expérience dans le loft Garage Légendaire un havre de paix au cœur des vignes.
Parfait pour une escapade romantique, en amoureux.
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 70 26 20 contact@champagne-meteyer.com
English :
Romantic getaway, discover the richness of the terroir with Champagne Meteyer
