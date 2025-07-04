Séjour à deux, on aime Trélou-sur-Marne

Séjour à deux, on aime

39 Rue de l’Europe Trélou-sur-Marne Aisne

Début : 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Séjour en amoureux , découvrez la richesse du terroir avec le Champagne Meteyer

Pour célébrer le plaisir d’être à deux , offrez-vous une parenthèse en champagne

Une balade sur la route touristique du champagne, dans une porsche conduite par un chauffeur passionné.

Une visite privée de nos caves, à la découverte de notre savoir-faire accompagnée d’une dégustation

⏸️ PAUSE CHAMPENOISE ?

Prolongez l’expérience dans le loft Garage Légendaire un havre de paix au cœur des vignes.

Parfait pour une escapade romantique, en amoureux.

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

English :

Romantic getaway, discover the richness of the terroir with Champagne Meteyer

