Séjour à la ferme et cheval nature Kergustiou Le Saint
Séjour à la ferme et cheval nature Kergustiou Le Saint lundi 23 février 2026.
Séjour à la ferme et cheval nature
Kergustiou Domaine des chimères Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-02-27 17:30:00
Date(s) :
2026-02-23
Le domaine accueille petits et grands sur un lieu de vie aux activités variées découverte et perfectionnement de l’équitation, soins aux animaux, bricolage et activités manuelles. Possibilité à la journée ou avec hébergement en pension complète, groupe de 6 personnes max. .
Kergustiou Domaine des chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séjour à la ferme et cheval nature Le Saint a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan