Séjour à la ferme et cheval nature Kergustiou Le Saint

Séjour à la ferme et cheval nature

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Le domaine accueille petits et grands sur un lieu de vie aux activités variées découverte et perfectionnement de l’équitation, soins aux animaux, bricolage et activités manuelles. Possibilité à la journée ou avec hébergement en pension complète, groupe de 6 personnes max. .

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

