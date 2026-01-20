Séjour à la ferme kergustiou Le Faouët

Séjour à la ferme

kergustiou Domaine des Chimères Le Faouët Morbihan

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Le Domaine propose un séjour pour les enfants et ado de 6 à 16 ans, et de l’accueil à la journée ou demi-journée. Un séjour immersif à la rencontre des animaux de la ferme.

Au programme du club nature fabrication de nichoirs, observation des oiseaux, broderie sur le thème, expo photos, sciences participatives. Les activités sont adaptées à l’âge des participants, à la journée ou à la semaine (en pension complète) n’hésitez pas à inscrire vos enfants ! .

kergustiou Domaine des Chimères Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

