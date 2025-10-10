Séjour Bien-Être au San Giovanni Porto-Vecchio
Séjour Bien-Être au San Giovanni Porto-Vecchio vendredi 10 octobre 2025.
Séjour Bien-Être au San Giovanni
ROUTE D’ARCA Porto-Vecchio Corse-du-Sud
247 – 247 – EUR
Début : Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-12
2025-10-10
Du 10 au 12 octobre, vivez un séjour bien-être à Porto-Vecchio yoga, marche en mer, cuisine saine, sauna et naturopathie dans un cadre apaisant à l’hôtel San Giovanni. Un week-end pour ralentir et se reconnecter.
ROUTE D’ARCA Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 4 95 70 22 25 info@hotel-san-giovanni.com
English :
From October 10 to 12, enjoy a wellness break in Porto-Vecchio: yoga, sea-walking, healthy cuisine, sauna and naturopathy in soothing surroundings at the Hotel San Giovanni. A weekend to slow down and reconnect.
German :
Erleben Sie vom 10. bis 12. Oktober einen Wellnessurlaub in Porto-Vecchio: Yoga, Wandern auf dem Meer, gesunde Küche, Sauna und Naturheilkunde in einer beruhigenden Umgebung im Hotel San Giovanni. Ein Wochenende, um zu entschleunigen und sich wieder zu verbinden.
Italiano :
Dal 10 al 12 ottobre, godetevi una pausa benessere a Porto-Vecchio: yoga, passeggiate in mare, cucina sana, sauna e naturopatia in un ambiente rilassante all’Hotel San Giovanni. Un fine settimana per rallentare e riconnettersi.
Espanol :
Del 10 al 12 de octubre, disfrute de una escapada de bienestar en Porto-Vecchio: yoga, paseos marítimos, cocina sana, sauna y naturopatía en un entorno relajante en el Hotel San Giovanni. Un fin de semana para bajar el ritmo y reconectar.
