Séjour Bien manger en Normandie Centre Paris’ Anim Binet PARIS

L’Espace Dédié aux Jeunes (EDJ) du Centre Paris Anim’ Binet propose aux jeunes de 14 à 17 ans un séjour de 3 jours et 2 nuits à Caen-la-mer lors des vacances de février.

Au programme :

– Trajet en train de la Gare St Lazare

– Hébergement en auberge de jeunesse

– Deux stages culinaires avec Hanna de « Bien dans Mon Assiette » et une autre activité à déterminer ensemble.

– Deux réunions obligatoires pour déterminer les recettes, le programme d’activités et le fonctionnement.

+ d’infos auprès des animateurs de l’EDJ !

Du mardi 24 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :

payant

Tarifs en fonction du quotient familial.

Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans.

Date(s) :

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



