Séjour Bien manger en Normandie Centre Paris’ Anim Binet PARIS mardi 24 février 2026.
L’Espace Dédié aux Jeunes (EDJ) du Centre Paris Anim’ Binet propose aux jeunes de 14 à 17 ans un séjour de 3 jours et 2 nuits à Caen-la-mer lors des vacances de février.
Au programme :
– Trajet en train de la Gare St Lazare
– Hébergement en auberge de jeunesse
– Deux stages culinaires avec Hanna de « Bien dans Mon Assiette » et une autre activité à déterminer ensemble.
– Deux réunions obligatoires pour déterminer les recettes, le programme d’activités et le fonctionnement.
+ d’infos auprès des animateurs de l’EDJ !
Viens participer à des ateliers culinaires lors d’un séjour en Normandie !
Du mardi 24 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :
payant
Tarifs en fonction du quotient familial.
Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-24T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T00:59:59+01:00
Date(s) :
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
