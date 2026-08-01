séjour bivouac enfants Guignen
mercredi 26 août 2026 · Guignen
Informations pratiques
Guignen
séjour bivouac enfants
Guignen Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-26
L’association Zen au bois organise un séjour bivouac de 3 jours/3 nuits (de 9h le premier jour à 11h en J4)
– De 7 à 12 ans
– 239 € (payable en plusieurs fois)
Objectifs:
– Expérimenter la vie en tribu et le vivre ensemble
– Apprendre à préparer les repas et cuisiner au feu
– Découvrir le pistage animalier
– Se découvrir soi-même gagner en confiance
– Être libre
Au programme écoute des animaux nocturnes, repas au feu, approche sensorielle du milieu forestier, montage de tente, observation des étoiles, balades, marche nocturne, veillées et contes autour du feu …
Les repas sont préparés par les jeunes avec des ingrédients bios, locaux et de saison.
www.zenaubois.fr/bivouacsetstages .
Guignen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 51 46 56
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English :
L’événement séjour bivouac enfants Guignen a été mis à jour le 2026-08-06 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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