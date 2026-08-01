Informations pratiques

Guignen

séjour bivouac enfants

Guignen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-26

L’association Zen au bois organise un séjour bivouac de 3 jours/3 nuits (de 9h le premier jour à 11h en J4)

– De 7 à 12 ans

– 239 € (payable en plusieurs fois)

Objectifs:

– Expérimenter la vie en tribu et le vivre ensemble

– Apprendre à préparer les repas et cuisiner au feu

– Découvrir le pistage animalier

– Se découvrir soi-même gagner en confiance

– Être libre

​

Au programme écoute des animaux nocturnes, repas au feu, approche sensorielle du milieu forestier, montage de tente, observation des étoiles, balades, marche nocturne, veillées et contes autour du feu …

Les repas sont préparés par les jeunes avec des ingrédients bios, locaux et de saison.

www.zenaubois.fr/bivouacsetstages .

Guignen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 51 46 56

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English :

L’événement séjour bivouac enfants Guignen a été mis à jour le 2026-08-06 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté