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AGENDA · Guignen

séjour bivouac enfants Guignen

mercredi 26 août 2026 · Guignen

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Ville
35580 Guignen
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Guignen

séjour bivouac enfants

Guignen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-26

L’association Zen au bois organise un séjour bivouac de 3 jours/3 nuits (de 9h le premier jour à 11h en J4)

– De 7 à 12 ans

– 239 € (payable en plusieurs fois)

Objectifs:

– Expérimenter la vie en tribu et le vivre ensemble

– Apprendre à préparer les repas et cuisiner au feu

– Découvrir le pistage animalier

– Se découvrir soi-même gagner en confiance

– Être libre


Au programme écoute des animaux nocturnes, repas au feu, approche sensorielle du milieu forestier, montage de tente, observation des étoiles, balades, marche nocturne, veillées et contes autour du feu …

Les repas sont préparés par les jeunes avec des ingrédients bios, locaux et de saison.
www.zenaubois.fr/bivouacsetstages   .

Guignen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 51 46 56 

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English :

L’événement séjour bivouac enfants Guignen a été mis à jour le 2026-08-06 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté

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